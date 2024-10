Londýn 22. októbra (TASR) - Anglický futbalista Anthony Gordon podpísal novú zmluvu s Newcastlom United. Účastník Premier League o tom informoval na svojom webe.



Dvadsaťtriročný krídelník prišiel do tímu v januári 2023 z Evertonu. V novom klube odohral 74 zápasov a strelil 15 gólov. Spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku debutoval v minulej sezóne v národnom tíme Anglicka, s ktorým neuspel vo finále ME so Španielskom (1:2). "Milujem to tu, klub sa posúva stále vyššie. Som na skvelom mieste," uviedol Gordon.