Goretzka je otvorený zahraničnému angažmánu

Na snímke hráč Bayernu Mníchov Leon Goretzka počas tréningu 27. januára 2026 v Mníchove. Foto: TASR/DPA

Niekdajší hráč Bochumu a Schalke 04 môže ešte stále dostať ponuku od Bayernu, zaujíma sa však o Anglicko a médiá hovoria o Atleticu Madrid, kde pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.

Mníchov 28. januára (TASR) - Nemecký futbalista Leon Goretzka je prvýkrát v kariére otvorený zahraničnému angažmánu. Tridsaťročný stredopoliar pôsobí v Bayerne Mníchov, kde sa mu skončí zmluva na konci prebiehajúcej sezóny. Podľa medializovaných informácií by však mohol odísť z Bavorska už v januári.

„Ísť v rámci mojej kariéry do zahraničia považujem za vzrušujúce. Takéto rozhodnutie by bolo krokom vpred v mojom profesionálnom vývoji. Spoznať niečo nové by zároveň obohatilo môj život,“ citovala Goretzku agentúra DPA. Niekdajší hráč Bochumu a Schalke 04 môže ešte stále dostať ponuku od Bayernu, zaujíma sa však o Anglicko a médiá hovoria o Atleticu Madrid, kde pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.
