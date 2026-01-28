< sekcia Šport
Goretzka je otvorený zahraničnému angažmánu
Niekdajší hráč Bochumu a Schalke 04 môže ešte stále dostať ponuku od Bayernu, zaujíma sa však o Anglicko a médiá hovoria o Atleticu Madrid, kde pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.
Autor TASR
Mníchov 28. januára (TASR) - Nemecký futbalista Leon Goretzka je prvýkrát v kariére otvorený zahraničnému angažmánu. Tridsaťročný stredopoliar pôsobí v Bayerne Mníchov, kde sa mu skončí zmluva na konci prebiehajúcej sezóny. Podľa medializovaných informácií by však mohol odísť z Bavorska už v januári.
„Ísť v rámci mojej kariéry do zahraničia považujem za vzrušujúce. Takéto rozhodnutie by bolo krokom vpred v mojom profesionálnom vývoji. Spoznať niečo nové by zároveň obohatilo môj život,“ citovala Goretzku agentúra DPA. Niekdajší hráč Bochumu a Schalke 04 môže ešte stále dostať ponuku od Bayernu, zaujíma sa však o Anglicko a médiá hovoria o Atleticu Madrid, kde pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko.
