Goretzka po tretej prehre Bayernu v sérii: Horor bez konca

Mníchov 19. februára (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Thomas Tuchel uznal, že zisk bundesligového titulu sa pre jeho zverencov momentálne nezdá byť "až taký realistický". Bavori v nedeľu prehrali na pôde VfL Bochum 2:3 a na vedúci Bayer Leverkusen strácajú už osem bodov, nemecký kouč je však odhodlaný zabojovať. Nepriaznivý výsledok tiež vzbudil špekulácie o Tuchelovom odchode, keďže Bayern prehral v treťom stretnutí za sebou, čo sa naposledy stalo v roku 2015.



Mníchovčania v Bochume viedli 1:0 po góle Jamala Musialu zo 14. minúty, no domáci do konca prvého polčasu skóre otočili. Kľúčový moment prišiel v 76. minúte, keď obranca Bayernu Dayot Upamecano v šestnástke fauloval Kevena Schlotterbecka a po obdržaní druhej žltej karty putoval pod sprchy. Rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil Kevin Stöger - 3:1. O desať minút neskôr skorigoval na konečných 3:2 Harry Kane.



Bayern minulý víkend podľahol Leverkusenu 0:3 a v stredajšom zápase osemfinále Ligy majstrov prehral na ihrisku Lazia 0:1. Ťažké dni má za sebou obzvlášť Upamecano, ktorý dostal červenú kartu aj v dueli v Ríme. Po jeho faule bola taktiež nariadená penalta, z ktorej padol jediný gól stretnutia. Stredopoliar Bayernu Leon Goretzka vyhlásil, že uplynulý týždeň bol pre tím "ako horor, ktorý nie a nie skončiť". Na otázku ohľadom zisku ligového titulu odpovedal: "Momentálne hovorí všetko proti nám, ale je to nesprávna otázka. Musíme opäť nájsť našu hru a vyhrať ďalšie zápasy."



Médiá už začali špekulovať o výmene hlavného trénera. Šéf klubu Jan-Christian Dreesen povedal, že Tuchel bude v sobotnom zápase proti Lipsku na lavičke, ale nevylúčil ani neskoršiu zmenu: "Neverím v obrovské vyjadrenia podpory trénerovi. Viem, čo chcú ľudia počuť, ale takýmto prísahám vernosti môže byť po týždni koniec. Preto to hovorím po svojom. Tuchelovo vyhodenie nie je vec, ktorú momentálne zvažujeme. Musíme sa sústrediť na niekoľko najbližších zápasov." Samotný Tuchel dodal, že "nemá zmysel sa tým znepokojovať".



Nemecký kouč je odhodlaný pokračovať v boji o titul. Do konca sezóny zostáva dvanásť zápasov a Tuchel pripomenul, že minulý rok sa o triumfe Bayernu rozhodlo až v poslednom kole. Bayern vtedy zvíťazil v Kolíne 2:1 a jedenásty titul v sérii získal po tom, ako sa o skóre umiestnil pred Borussiou Dortmund, ktorá doma remizovala s Mainzom 2:2. "V minulej sezóne sme verili až do konca a vyšlo to, takže to zopakujeme," uviedol Tuchel.



Mníchovčania však začínajú byť podráždení, podľa agentúry DPA došlo po dueli v Bochume k hádke medzi stredopoliarom Joshuom Kimmichom a asistentom trénera Zsoltom Löw. Tuchel skonštatoval, že išlo o normálnu reakciu na prehru, no k následkom sa nevyjadril: "Nie je to nič pre verejnosť." Kimmich nastúpil v základnej zostave, v 63. minúte ho vystriedal Bryan Zaragoza. "Josh musel byť na lavičke trochu nahnevaný, ale to je tiež normálne. Vždy do toho dáva všetko a chce vyhrávať, preto chce hrať," dodal Dreesen.