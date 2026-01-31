< sekcia Šport
Goretzka zostane v Bayerne do konca sezóny: „Cítim záväzok“
Podľa správ z médií prejavili o hráča záujem Atletico Madrid, Tottenham, Neapol, Barcelona a AC Miláno a to ešte túto zimu.
Autor TASR
Mníchov 31. januára (TASR) - Futbalista Leon Goretzka z Bayernu Mníchov sa prihovoril k fanúšikom Mníchova. Klub nedávno vydal vyhlásenie v ktorom oznámil, že s hráčom nepredĺži zmluvu. Tá súčasná vyprší v lete 2026. Podľa správ z médií prejavili o hráča záujem Atletico Madrid, Tottenham, Neapol, Barcelona a AC Miláno a to ešte túto zimu.
„Uplynulé dni boli turbulentné. Zároveň priniesli správy, že hoci ma teší záujem popredných európskych klubov, tak som urobil jasné rozhodnutie zostať v Bayerne do konca sezóny. V tomto tíme je neuveriteľne príjemné pracovať na ihrisku aj mimo neho a s trénerom, ktorý premenil náš tím na skutočný. Cítim hlboký záväzok. Naším spoločným cieľom je vrátiť sa v máji na Marienplatz, aby sme s vami oslávili tie najvýznamnejšie tituly,“ napísal Goretzka na sociálnej sieti.
