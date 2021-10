Gorka Izagirre sa vrátil do tímu Movistar

Madrid 7. októbra (TASR) - Španielsky cyklista Gorka Izagirre bude v nasledujúcich dvoch rokoch jazdiť v tíme Movistar.



Tridsaťštyriročný pretekár sa vrátil do španielskej stajne, v ktorej pôsobil už v rokoch 2014 až 2017. Následne odišiel do tímu Bahrain Merida a od roku 2019 jazdil v drese kazašskej Astany. Na konte má deväť víťazstiev vrátane etapy na Giro d´Italia 2017, dvakrát vyhral aj tímovú časovku na Vuelte.



"Je to skvelý a všestranný cyklista s vyše desaťročnými skúsenosťami," uvádza sa vo vyhlásení tímu. "Som veľmi šťastný, že som späť v Movistare. Roky, ktoré som tu strávil, patria medzi najlepšie v mojej kariére. Vraciam sa domov," povedal Izagirre, ktorého o dva roky mladší brat Ion bude v nasledujúcej sezóne jazdiť za francúzsky Cofidis. Informovala agentúra AFP.