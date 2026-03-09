Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gosau zažije premiéru vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati počas 1. kola nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 14. januára 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Miesto na úpätí horského masívu Dachstein v regióne Horné Rakúsko sa stane dejiskom ženského slalomu a obrovského slalomu.

Autor TASR
Gosau 9. marca (TASR) - Stredisko pri rakúskom meste Gosau bude v budúcej sezóne prvýkrát zaradené do kalendára Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Miesto na úpätí horského masívu Dachstein v regióne Horné Rakúsko sa stane dejiskom ženského slalomu a obrovského slalomu. V pondelok o tom informoval Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV).

Do tejto spolkovej krajiny sa tak ženské preteky SP vracajú po 34-ročnej pauze. V roku 1992 sa preteky konali v Hinterstoderi, kde sa muži predstavili pred šiestimi rokmi. Stredisko bude nástupcom Lienzu a preteky sa uskutočnia 28. (obrovský slalom), respektíve 29. (slalom) decembra.
