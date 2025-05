Gosens by mal v lete natrvalo prestúpiť do Fiorentiny

Florencia 7. mája (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Robin Gosens by mal natrvalo prestúpiť z Unionu Berlín do Fiorentiny po tom, čo odohral v tejto sezóne stanovený počet zápasov. V stredu o tom informovali nemecké médiá a agentúra DPA.



Gosens nastúpil vo vyše 60 percentách oficiálnych stretnutí Fiorentiny od svojho príchodu na ročné hosťovanie v lete 2024. Klub z Florencie tak musí Unionu zaplatiť 7,5 milióna eur. Správu zatiaľ oficiálne nepotvrdil ani jeden klub, no talianske médiá tiež informujú, že prestup je na spadnutie.



Tridsaťročný Gosens prišiel do Unionu z Interu Miláno, no v Berlíne sa výraznejšie nepresadil. Vrátil sa do Talianska, kde predtým pôsobil aj v Atalante Bergamo. Za Fiorentinu odohral 39 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a zaznamenal 9 asistencií. Fiorentina sa nachádza na ôsmom mieste Serie A a bojuje aj v semifinále Konferenčnej ligy, kde vo štvrtok odohrá odvetný zápas proti španielskemu Realu Betis. V prvom zápase prehrala v Seville 1:2.