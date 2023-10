Gosens sa obáva komercializácie športu: Futbal je na nebezpečnej ceste

Berlín 14. októbra (TASR) - Rastúca komercializácia futbalu nie je podľa nemeckého obrancu Robina Gosensa dobrá. Dvadsaťdeväťročný hráč Unionu Berlín si myslí, že v centre pozornosti by mal byť hlavne športový aspekt hry.



"Futbal je vo všeobecnosti na veľmi nebezpečnej ceste. Je to čoraz viac o peniazoch a komercii. Osobne si prajem, aby bol v popredí šport a nie úpadok smerom k podnikaniu. Bohužiaľ, do určitej miery to však asi musíme akceptovať," uviedol Gosens v reakcii na to, že MS 2030 bude hostiť šesť krajín a kandidátom na organizovanie ďalšieho šampionátu je Saudská Arábia.



Gosens sa dotkol aj témy vysokých platov futbalistov: "Máme veľké šťastie, že sme súčasťou najpopulárnejšieho športu na svete. To znamená, že sa v ňom pohybuje veľa peňazí, čo ovplyvňuje aj naše kontrakty. Za to sa nemusím ospravedlňovať." Nemec si však myslí, že psychické zdravie hráčov sa preto často bagatelizuje: "Je náročné, keď sa od vás vyžaduje, aby ste znášali všetko, pretože zarábate veľa peňazí. Je to zlý argument, lebo keď prídem do lekárne a kúpim si dve tabletky, nič sa nevyrieši."