Gosens z Atalanty do Interu Miláno na hosťovanie s opciou na prestup

Miláno 27. januára (TASR) - Nemecký futbalista Robin Gosens sa stal spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara v Interi Miláno. Úradujúci šampión Serie A ho získal z Atalanty Bergamo na hosťovanie do konca sezóny s opciou na prestup.



Podľa agentúry DPA bude letný transfer už len formalitou a Inter za 27-ročného krajného obrancu zaplatí 22 miliónov eur plus ďalšie tri na prípadných bonusoch. Gosens, ktorý v Atalante pôsobil od roku 2017, údajne podpíše kontrakt do konca sezóny 2025/2026.