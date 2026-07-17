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Gosens zamieril z Fiorentiny na hosťovanie do Schalke
Podľa nemeckých médií sa podmienky týkajú zotrvania Schalke v najvyššej súťaži a určitého počtu odohraných zápasov zo strany Gosensa.
Autor TASR
Gelsenkirchen 17. júla (TASR) - Nemecký futbalista Robin Gosens bude v novej sezóne pôsobiť v Schalke 04 Gelsenkirchen. Tridsaťdvaročný krajný obranca prišiel do tímu nováčika Bundesligy na hosťovanie z talianskej Fiorentiny. Klub zároveň oznámil, že po splnení stanovených podmienok sa transfer automaticky zmení na trvalý.
Podľa nemeckých médií sa podmienky týkajú zotrvania Schalke v najvyššej súťaži a určitého počtu odohraných zápasov zo strany Gosensa. Dvadsaťštyrikrát reprezentoval Nemecko a v Bundeslige doteraz odohral iba jednu sezónu v drese Unionu Berlín. Väčšinu kariéry strávil v Taliansku, kde pôsobil v Atalante Bergamo, Interi Miláno a naposledy vo Fiorentine.
„Chcem ísť príkladom a prevziať zodpovednosť. Každý vie, že mám k Schalke výnimočný vzťah. Veľmi sa teším na túto výzvu a už sa neviem dočkať, keď na ihrisku odovzdám maximum spolu s tímom,“ povedal Gosens pri svojom predstavení podľa DPA.
Podľa nemeckých médií sa podmienky týkajú zotrvania Schalke v najvyššej súťaži a určitého počtu odohraných zápasov zo strany Gosensa. Dvadsaťštyrikrát reprezentoval Nemecko a v Bundeslige doteraz odohral iba jednu sezónu v drese Unionu Berlín. Väčšinu kariéry strávil v Taliansku, kde pôsobil v Atalante Bergamo, Interi Miláno a naposledy vo Fiorentine.
„Chcem ísť príkladom a prevziať zodpovednosť. Každý vie, že mám k Schalke výnimočný vzťah. Veľmi sa teším na túto výzvu a už sa neviem dočkať, keď na ihrisku odovzdám maximum spolu s tímom,“ povedal Gosens pri svojom predstavení podľa DPA.