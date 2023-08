Gosens zrejme prestúpi do Unionu Berlín

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Robin Gosens podľa talianskych médií prestúpi z Interu Miláno do Unionu Berlín. Inter by mal za prestup 29-ročného obrancu dostať 15 miliónov eur.



Gosens prišiel na San Siro v januári 2022 na hosťovanie z Atalanty. O šesť mesiacov neskôr prestúpil do Milána natrvalo za 27 miliónov eur. V minulej sezóne odohral 48 stretnutí, v ktorých skóroval štyrikrát. Napriek svojej národnosti nikdy nehral v Bundeslige. V národnom tíme debutoval v roku 2020 a dosiaľ odohral 16 zápasov.



Podľa informácií Sky Italia milánsky klub skompletizoval s Monzou dohodu o prestupe brazílskeho krajného obrancu Carlosa Augusta za 13 miliónov eur. Dvadsaťštyriročný Brazílčan by sa mohol stať náhradou za Gosensa. Informoval o tom portál football-italia.net/.