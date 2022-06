Götze je blízko prestupu z PSV Eindhoven do Eintrachtu Frankfurt

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecký futbalista Mario Götze pravdepodobne prestúpi z PSV Eindhoven do Eintrachtu Frankfurt. Vedenie úradujúceho šampióna Európskej ligy sa podľa portálu sport1.de už dohodlo s 30-ročným stredopoliarom na podmienkach zmluvy.



Ako informoval športový magazín Kicker, tréner Eintrachtu Oliver Glasner už hovoril s Götzem, bundesligový klub je pripravený zaplatiť Eindhovenu odstupné štyri milióny eur. Götze má s účastníkom holandskej Eredivisie kontrakt platný do roku 2024.



Šesťdesiattrinásobný reprezentant bol hrdinom finále MS 2014 v Brazílii, keď svojím gólom v predĺžení rozhodol o triumfe Nemecka nad Argentínou (1:0 pp). Pôsobil v Bayerne Mníchov i Borussii Dortmund, no jeho výkonnosť od víťazného finále postupne klesala a v roku 2020 zamieril do PSV. S klubom vyhral v uplynulej sezóne Holandský pohár.



Podľa magazínu Kicker je Frankfurt aj blízko podpisu zmluvy s 29-ročným Lucasom Alariom. S útočníkom Leverkusenu sa už rovnako ústne dohodol na detailoch zmluvy, no Eintracht zatiaľ nesúhlasí s požadovanou prestupovou sumou. Frankfurt lanári aj 21-ročného argentínskeho stredopoliara Nicolasa Castra z Newell's Old Boys, informovala agentúra DPA.