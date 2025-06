Gourde podpísal s Tampou šesťročnú zmluvu na 14 miliónov dolárov

Tampa 2. júna (TASR) - Kanadský hokejista Yanni Gourde sa dohodol s Tampou Bay Lightning na predĺžení spolupráce. Tridsaťtriročný útočník podpísal s vedením klubu NHL nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 14 miliónov amerických dolárov, ročne tak v priemere zarobí 2,33 milióna USD. V Tampe pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák.



Gourde sa mohol stať 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. Skúsený Kanaďan sa vrátil do Tampy tesne pred prestupovou uzávierkou po trojvýmene so Seattlom a Detroitom. Dres Lightning si obliekal v rokoch 2015 - 2021, počas ktorých dvakrát získal Stanleyho pohár. Do Seattlu zamieril v lete 2021 počas tzv. expanzného draftu. V uplynulej sezóne odohral 57 zápasov, v ktorých zaznamenal 31 bodov (7+24). V play off pridal jednu asistenciu v piatich dueloch.



Kanadský útočník podpísal zmluvu s Lightning ako nedraftovaný voľný hráč 10. marca 2014, má na konte 347 bodov (133+214) v 602 zápasoch základnej časti za Tampu Bay a Seattle. V 88 dueloch play off zaznamenal 20 gólov a 23 asistencií.