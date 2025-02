Gourde podstúpil operáciu prietrže, Seattlu bude chýbať 5-7 týždňov

Seattle 1. februára (TASR) - Kanadský hokejista Yanni Gourde podstúpil operáciu prietrže a bude chýbať Seattlu v NHL päť až sedem týždňov. Tridsaťtriročný center by tak nemal hrať pred koncom uzávierky prestupov, ktorá bude 7. marca.



Gourde v tejto sezóne odohral 35 duelov a zaznamenal šesť gólov a desať asistencií. V priemere bol na ľade okolo 15 a pol minúty na zápas, čo bol jeho najnižší hrací čas od príchodu (2021/22) do Seattlu. Po tomto ročníku sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom a bol jedným z adeptom na výmenu, keďže Kraken sú na 12. mieste v Západnej konferencii a sú vzdialení od priečok zaručujúcich účasť v play off. Informovala o tom agentúra AP.