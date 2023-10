Bombaj 15. októbra (TASR) - Šéfka komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre výber organizátorov OH Kolinda Grabarová-Kitarovičová označila rastúcu politizáciu športu za problém. Výbor upozornil, že krajiny, ktoré v minulosti vylúčili zahraničných športovcov zo svojich podujatí z politických dôvodov, môžu mať problém v prípade záujmu o organizáciu olympijských hier.



MOV ani Grabarová-Kitarovičová neoznačili počas 141. zasadnutia výboru v indickom Bombaji konkrétne krajiny. "Sme svedkami čím ďalej väčších vládnych obmedzení ohľadom účasti športovcov na medzinárodných podujatiach," citovala bývalú chorvátsku prezidentku agentúra AP. Záujem o organizáciu hier v roku 2036 prejavili Poľsko a Indonézia. Prvá menovaná krajina zakázala na tohtoročných Európskych hrách účasť Rusov, Indonézii odobrala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) organizáciu svetového šampionátu futbalistov do 20 rokov, keďže moslimská krajina odmietla účasť Izraela. O olympiádu v roku 2036 má záujem aj India.



"Komisia musí vziať do úvahy akékoľvek porušenie Olympijskej charty v každej fáze tejto diskusie," povedala ďalej Grabarová-Kitarovičová. Organizátora OH 2036 vyberú v roku 2026 alebo 2027, tento proces je historicky druhý podľa nových pravidiel. Tie zamedzujú verejným kampaniam a sporným hlasom, uchádzači spolupracujú s príslušnou komisiou MOV a najvhodnejšieho kandidáta predstaví ostatným členom výkonná rada. Tak to bolo v prípade hostiteľa OH 2032, ktorým sa stalo austrálske Brisbane.



MOV schválil v nedeľu aj návrh vybrať hostiteľov ZOH 2030 a 2034 na budúci rok. O zimnú olympiádu 2030 zatiaľ prejavili záujem Francúzsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ čo hostitelia z roku 2002 Salt Lake City by chceli usporiadať ZOH v roku 2034. Tí sú v prípade potreby schopní hostiť aj skoršiu edíciu.