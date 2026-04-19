Nedela 19. apríl 2026
Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise

Na snímke Daniela Grácová. Foto: Teraz.sk - Viktor Zamborský/Milan Podmaník

Autor TASR
Považská Bystrica 19. apríla (TASR) - Daniela Grácová z TASR TV obhájila v sobotu (18. 4.) v Považskej Bystrici majstrovský titul v dvojhre žien na 29. ročníku Tipsport majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise. V mužskej dvojhre triumfoval po ročnej odmlke Samuel Brečka (STVR). TASR o tom informovala Romana Martincová z Občianskeho združenia Stôl číslo šesť.

V mužskej štvorhre ukončil 11-ročnú majstrovskú šnúru bratov Buzovcov (Spišskí rytieri) pár Gábor Hajtman (Ma7) a Roman Uhlík (STVR). V ženskej štvorhre pridala k titulu z dvojhry ďalšie zlato Grácová po boku so Zuzanou Botikovou (STVR). V zmiešanej štvorhre obhájil minuloročné prvenstvo pár Michal Neffe (STVR) a Botiková.

V novej kategórii žurnalistického šampionátu - dvojhre mužov nad 60 rokov, triumfoval Považskobystričan Anton Martaus.

Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov podporilo okrem sponzorov v rámci svojho dotačného programu mesto Považská Bystrica. Oficiálnym mediálnym partnerom bola tradične Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
