Granada opäť odolala Barcelone, tej nepomohol ani najmladší strelec

Barcelona 9. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nezúročili výraznú hernú prevahu a po remíze 2:2 v Granade majú štvorbodové manko na lídra španielskej ligy Real Madrid. Tréner hostí Xavi nemal po zápase veľa dôvodov na spokojnosť, ale pochvalne sa vyjadril k Lamineovi Yamalovi, ktorý sa stal najmladším strelcom v súťaži.



"Keď vidíme, že hráč môže pomôcť tímu, tak mu dáme príležitosť. Lamine nám veľmi pomáha a vytvára rozdiel. Aj v tomto zápase strelil dôležitý gól," citovala Xaviho agentúra AP. Yamal skóroval v nadstavenom čase prvého polčasu a vo veku 16 rokov a 87 dní bol o 11 dní mladší než doterajší rekordér Fabrice Olinga z Malagy. Už od úvodných sekúnd sa črtalo prekvapenie na úkor favorita, keďže v 1. minúte sa Bryan Zaragoza dostal za obranu hostí a otvoril skóre. Nepokryl ho Jules Kounde, s ktorým si Zaragoza efektne poradil aj v 29. minúte - 2:0. Yamal v závere polčasu zblízka pohodlne dokončil ofenzívnu akciu a po tom, čo sa stal najmladším hráčom v histórii Barcelony sa zapísal aj ako najmladší strelec.



"V tej chvíli som myslel viac na zmenu skóre než na gól a rekord, ale som veľmi šťastný," povedal Yamal. Rovnaké rekordy drží aj v španielskej reprezentácii. Pokračujúca prevaha hostí v druhom dejstve dlho neprinášala efekt. Barcelona mala výraznú percentuálnu prevahu v držaní lopty (81:19), súpera prestrieľala 22:7 (na bránku 10:2), no viac než vyrovnávajúci gól Sergia Roberta v 85. minúte nedosiahla. V nadstavenom čase sa síce jeho tím tretíkrát tešil, ale zásah Joaa Felixa neuznal VAR pre ofsajd Ferrana Torresa.



Barcelone chýbal pre zranenie kanonier Robert Lewandowski a v závere prvého polčasu zišiel zo zdravotných dôvodov z ihriska Koude. Granada neprehrala s Barcelonou vo štvrtom zápase za sebou, no aj po zisku cenného bodu je naďalej v pásme zostupu. Real Madrid a Girona pokračujú v úspešnom štarte do sezóny a po víťazstvách nad Osasunou (4:0), resp. v Cadize (1:0) sú v tabuľke pred Barcelonou. S dvojbodovým rozdielom za ňou sú hráči Atletica Madrid, ktorí dosiahli štvrté víťazstvo v rade. Real Sociedad San Sebastian zdolali doma 2:1 po góle Antoinea Griezmanna z penalty v 89. minúte. Predchádzala jej ruka Carlosa Fernandeza, ktorého trafila strela domácich. Verdikt rozhodcu pomohol Griezmannovmu tímu, ten však upozornil, že "by v lige mali zaviesť jasné pravidlo, kedy sa ruka píska a kedy nie. Nemalo by to byť iba na interpretácii rozhodcu. Dnes to rozhodol v náš prospech a zvíťazili sme, ale nabudúce to môže byť inak," poznamenal Griezmann.