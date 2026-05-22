< sekcia Šport
Graňák chváli výkony Slovákov: Vedia hrať pod tlakom
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo všetkých štyroch doterajších zápasoch a z dvanástich možných bodov získali jedenásť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 22. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú na to, aby získali body aj v zostávajúcich troch zápasoch proti favoritom základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku. Pre TASR to uviedol rekordér v počte reprezentačných zápasov Dominik Graňák, ktorý pozorne sleduje šampionát priamo v dejisku. „Chalani ukázali, že vedia hrať pod tlakom. Ten bude teraz menší,“ uviedol Graňák pre TASR.
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo všetkých štyroch doterajších zápasoch a z dvanástich možných bodov získali jedenásť. „Bol by som extrémne náročný fanúšik, keby som povedal, že nie som spokojný s takým počtom bodov. Myslím si, že primárny cieľ je splnený, dokonca je to asi aj trochu nadplán. Priznám sa, že pred šampionátom som nebol až taký sebavedomý. Nemyslel som si, že to chalani až takto zvládnu, hoci v tých prvých štyroch zápasoch mali papierovo slabších súperov než Kanadu, Švédsko a Česko. Veľmi pozitívne je aj to, že sa zlepšuje herný prejav,“ povedal Graňák pre TASR.
Účastník 12-tich MS odohral v najcennejšom drese celkovo 194 zápasov, v roku 2012 prispel k striebornej medaile na MS. Kariéru definitívne ukončil po krátkom pôsobení v Sparte Praha v sezóne 2022/2023. Z hokejového diania nevypadol, skôr naopak. Zápasy vo fribourskej B-skupine sleduje v pozícii televízneho experta, vystúpenia Slovákov má detailne zmapované. „Prvý zápas (víťazstvo nad Nórskom 2:1, pozn.) absolvovali proti vyspelému súperovi. Teraz sa ukazuje, akú veľkú cenu majú tie tri body. Potom sa to začalo zlepšovať, hoci proti Slovincom (5:4 sn) tam boli určité fázy, ktoré ich stáli bod. Proti Dánsku (5:1) to bol zatiaľ najlepší výkon. Od Dánov som čakal, že ten zápas bude vyzerať inak. Slovenskí hráči však výkonom dominovali a až na malú chvíľku boli jasne lepší tím,“ zhodnotil Graňák štvrtý duel slovenského tímu.
Zverenci Vladimíra Országha venovali piatok príprave na náročný víkend. Počas neho sa stretnú s Českom a Kanadou. Podľa Graňáka si môžu veriť aj na týchto súperov, ktorí však budú z výkonnostne inej kategórie než Nórsko, Slovinsko či Dánsko. „Táto generácia hráčov je už trochu iná. Sú cieľavedomí a ctižiadostiví. Nemám obavy o to, že by nemali fyzické sily. Môžu zbierať body aj naďalej a bola by škoda uspokojiť sa tým, že majú jedenásť bodov. Je veľká pravdepodobnosť, že budú vo štvrťfinále,“ konštatoval Graňák.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo všetkých štyroch doterajších zápasoch a z dvanástich možných bodov získali jedenásť. „Bol by som extrémne náročný fanúšik, keby som povedal, že nie som spokojný s takým počtom bodov. Myslím si, že primárny cieľ je splnený, dokonca je to asi aj trochu nadplán. Priznám sa, že pred šampionátom som nebol až taký sebavedomý. Nemyslel som si, že to chalani až takto zvládnu, hoci v tých prvých štyroch zápasoch mali papierovo slabších súperov než Kanadu, Švédsko a Česko. Veľmi pozitívne je aj to, že sa zlepšuje herný prejav,“ povedal Graňák pre TASR.
Účastník 12-tich MS odohral v najcennejšom drese celkovo 194 zápasov, v roku 2012 prispel k striebornej medaile na MS. Kariéru definitívne ukončil po krátkom pôsobení v Sparte Praha v sezóne 2022/2023. Z hokejového diania nevypadol, skôr naopak. Zápasy vo fribourskej B-skupine sleduje v pozícii televízneho experta, vystúpenia Slovákov má detailne zmapované. „Prvý zápas (víťazstvo nad Nórskom 2:1, pozn.) absolvovali proti vyspelému súperovi. Teraz sa ukazuje, akú veľkú cenu majú tie tri body. Potom sa to začalo zlepšovať, hoci proti Slovincom (5:4 sn) tam boli určité fázy, ktoré ich stáli bod. Proti Dánsku (5:1) to bol zatiaľ najlepší výkon. Od Dánov som čakal, že ten zápas bude vyzerať inak. Slovenskí hráči však výkonom dominovali a až na malú chvíľku boli jasne lepší tím,“ zhodnotil Graňák štvrtý duel slovenského tímu.
Zverenci Vladimíra Országha venovali piatok príprave na náročný víkend. Počas neho sa stretnú s Českom a Kanadou. Podľa Graňáka si môžu veriť aj na týchto súperov, ktorí však budú z výkonnostne inej kategórie než Nórsko, Slovinsko či Dánsko. „Táto generácia hráčov je už trochu iná. Sú cieľavedomí a ctižiadostiví. Nemám obavy o to, že by nemali fyzické sily. Môžu zbierať body aj naďalej a bola by škoda uspokojiť sa tým, že majú jedenásť bodov. Je veľká pravdepodobnosť, že budú vo štvrťfinále,“ konštatoval Graňák.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /