Graňák podpísal ročnú zmluvu s HC Škoda Plzeň

Plzeň 1. mája (TASR) - Kariéra slovenského hokejového obrancu Dominika Graňáka bude pokračovať v českom extraligovom klube HC Škoda Plzeň. S vedením klubu podpísal zmluvu pre sezónu 2020/2021. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 37-ročného Graňáka ide o štvrté pôsobisko v najvyššej českej súťaži. V nej už odohral v dresoch Slavie Praha, Hradca Králové a Karlových Varov celkovo 530 zápasov, v roku 2003 získal so Slaviou majstrovský titul. "Dominika poznám ešte zo Slavie. Viem, aký je charakterovo a dal by som za neho ruku do ohňa. Udržuje si stabilnú výkonnosť a prichádza k nám aj s cieľom pomôcť s výchovou mladých hráčov v obrane. Podpísal zmluvu na jeden rok, má už svoj vek. Uvidíme, ako budú obe strany po sezóne spokojné a či sa dohodneme aj ďalej," povedal športový manažér plzenského klubu Tomáš Vlasák.



V českej extralige sa 1. mája oficiálne začalo prestupové obdobie a vedenie Plzne už krátko po polnoci zverejnilo mená viacerých posíl. Okrem Graňáka prišili do klubu aj český brankár Miroslav Svoboda a útočníci Michal Bulíř a Jan Schleiss.