Graňák vyzdvihol chuť reprezentovať, Nagy: Mali na finále

Na snímke slovenskí hráči oslavujú po zisku bronzu počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. februára (TASR) - Obetavosť, tímový duch, ale aj stotožnenie sa s filozofiou trénera Craiga Ramsayho sú kľúčové atribúty bronzového úspechu slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu. Pre TASR to uviedli bývalí reprezentanti Ladislav Nagy a Dominik Graňák.,"," uviedol Nagy.Slováci po dni voľna druhýkrát na turnaji nastúpili proti Fínsku, no opäť neuspeli. Ich výkon bol výrazne lepší než v otváracom zápase, súpera dokonca tesne prestrieľali (28:27), ale nedokázali skórovať. Prehra 0:2 ich posunula do zápasu o 3. miesto. "Mali na to, aby zdolali aj Fínov, chýbal im možno jeden gól. Proti Švédom potom zahrali výborne, k ničomu ich nepustili," zhodnotil Nagy zápas, ktorý vstúpil do slovenskej hokejovej histórie.Aj reprezentačný rekordér v počte zápasov (194) Dominik Graňák pozorne sledoval slovenské počínanie v Pekingu, hoci si pre klubové povinnosti v Plzni nemohol v priamych prenosoch pozrieť všetky zápasy. "," povedal Graňák pre TASR.Slovenský tím sa druhýkrát v ére samostatnosti dostal do zápasu o bronz na ZOH. Pred 12 rokmi to vo Vancouveri nevyšlo, keď duel s Fínskom prehral 3:5, tentoraz už nová generácia získala cenný kov. "," priznal Graňák.Skúseného obrancu potešilo, že sa jeho krajania stali čiernym koňom turnaja. Svojím výsledkom pripomenuli senzačné striebro Nemcov spred štyroch rokov, ktorí v Pjongčangu siahali po zlate a až gólom v predĺžení prehrali finálový zápas. "," pripomenul Graňák.Nagy verí, že bronz z Pekingu bude mať na pozíciu hokeja v krajine pozitívnejší vplyv. "," poznamenal Nagy.