Grand Slam Track má finančné problémy, míting v Los Angeles zrušili
Autor TASR
Washington 15. augusta (TASR) - Seriálu atletických mítingov Grand Slam Track hrozí zánik už po roku existencie. Organizátori pre finančné problémy zrušili plánovaný štvrtý a záverečný podnik tejto sezóny v Los Angeles.
Grand Slam Track mal ambíciu konkurovať najprestížnejšiemu atletickému seriálu Diamantovej lige. Prvé tri mítingy v amerických mestách Miami a Philadelphia a v jamajskom Kingstone sa však skončili finančným nezdarom. „Máme problémy plniť si naše záväzky voči atlétom. Museli sme zrušiť míting v Los Angeles, aby sme nezvýšili naše straty a odštartovali dlhý a zložitý proces ozdravovania. Sezóna 2026 sa neuskutoční, pokiaľ sa tieto problémy nevyriešia. Sme však v kontakte s novou skupinou investorov a ešte nie je koniec. Ani zďaleka,“ uviedol podľa AFP zakladateľ Grand Slam Tracku Michael Johnson, štvornásobný olympijský šampión.
Organizátori sľubovali víťazom pretekov odmeny až do výšky 100.000 dolárov. Grand Slam Track sa od ostatných atletických mítingov odlišoval aj tým, že sa na ňom konali výlučne bežecké disciplíny.
