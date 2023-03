Granlund sa sťahuje z Nashvillu do Pittsburghu

Pittsburgh 2. marca (TASR) - Hokejistov Pittsburghu posilnil v boji o play off NHL útočník Mikael Granlund, ktorého Penguins získali z Nashvillu výmenou za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu. Tridsaťjedenročný Fín je v druhom roku štvorročnej zmluvy platnej do konca ročníka 2024/2025, pričom v priemere zarobí päť miliónov dolárov za sezónu.



"Mikael je univerzálny útočník, schopný hrať na krídle i na pozícii centra, vie pomôcť tímu po ofenzívnej stránke. Má skúsenosti z presiloviek i oslabení, dáva nám v útoku ďalšie možnosti," uviedol pre TSN na adresu novej posily generálny manažér "tučniakov" Ron Hextall.



Majster sveta z Bratislavy 2011 strelil v 36 zápasoch prebiehajúcej sezóny deväť gólov a pridal 27 asistencií. Do NHL ho draftovala v roku 2010 Minnesota, ktorá si ho vybrala v 1. kole z 9. miesta. V základnej časti odohral celkovo 729 zápasov s bilanciou 144 gólov a 335 asistencií, v 59 dueloch play off pridal 32 bodov (11+21).



Pittsburgh predtým vymenil útočníka Teddyho Bluegera do Vegas za Petra DiLiberatoreho a voľbu v 3. kole draftu 2024, aby si vytvoril pod platovým stropom priestor pre Granlundov kontrakt. Lotyš Blueger získal v 45 stretnutiach sezóny 10 bodov za dva góly a osem asistencií.