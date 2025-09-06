< sekcia Šport
Granollers so Zeballosom triumfovali v mužskej štvorhre
Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.
Autor TASR
New York 6. septembra (TASR) - Španielsky tenista Marcel Granollers s Argentínčanom Horaciom Zeballosom sa stali víťazmi mužskej štvorhry na US Open. Vo finále zvíťazili ako turnajové päťky nad šiestym nasadeným britským párom Noel Skupski, Joe Salisbury po trojsetovom boji 3:6, 7:6 (4), 7:5. Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.
muži - štvorhra - finále:
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Neal Skupski, Joe Salisbury (V. Brit.-6) 3:6, 7:6 (4), 7:5
