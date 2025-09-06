Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Granollers so Zeballosom triumfovali v mužskej štvorhre

Marcel Granollers zo Španielska (vľavo) a Horacio Zeballos z Argentíny držia trofej po víťazstve nad Joeom Salisburym z Veľkej Británie a Nealom Skupskim z Veľkej Británie vo finále mužskej štvorhry na tenisových majstrovstvách USA v sobotu 6. septembra 2025 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.

Autor TASR
New York 6. septembra (TASR) - Španielsky tenista Marcel Granollers s Argentínčanom Horaciom Zeballosom sa stali víťazmi mužskej štvorhry na US Open. Vo finále zvíťazili ako turnajové päťky nad šiestym nasadeným britským párom Noel Skupski, Joe Salisbury po trojsetovom boji 3:6, 7:6 (4), 7:5. Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.

muži - štvorhra - finále:

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Neal Skupski, Joe Salisbury (V. Brit.-6) 3:6, 7:6 (4), 7:5
