Grassroots Gala 2024: Leo Sauer opäť Futbalistom roka do 19 rokov

Šamorín 10. decembra (OTS) – Výsledky ankiet 7. ročníka Gala Grassroots SFZ. Slovenský futbalový zväz ocenil najlepších amatérov, rekordérov, talentovaných mladých hráčov a hráčky, trénerov, či rozhodcov. Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj ocenenie najlepších amatérskych klubov v jednotlivých regiónoch.Desať najlepších futbalistov a futbalistiek v deviatich mládežníckych kategóriách si prevzalo sklenenú kopačku za prvenstvo v kategórii „Talent“. Aj v tomto roku organizátori vyhodnotili víťazov štyroch kategórií v školských súťažiach (od 10 do 13 rokov) a víťazov šiestich kategórií v klubových súťažiach (od 15 do 19 rokov) v sezóne 2023/24.V kategóriách U10 chlapcov a WU10 dievčat sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu McDonald‘s Cup 2023/24. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotili krajskí grassroots koordinátori a zástupcovia technického úseku SFZ.V kategóriách U13 chlapcov a WU13 dievčat, sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu Školský pohár SFZ 2023/24. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotili krajskí grassroots koordinátori a zástupcovia technického úseku SFZ.O víťazoch v kategóriách žiaci U15, Futbalista roka do 17 rokov a Futbalista roka do 19 rokov rozhodovali športoví riaditelia mládeže v akadémiách, hlavní tréneri mužských mládežníckych reprezentačných výberov SR a zástupcovia technického úseku SFZ.O víťazkách kategórií žiačky WU15, Futbalistka roka do 17 rokov a Futbalistka roka do 19 rokov rozhodovali tréneri ženských dorasteneckých tímov vo všetkých kluboch na Slovensku, hlavní tréneri ženských mládežníckych reprezentačných výberov SR, hlavný tréner ženskej futbalovej reprezentácie SR a zástupcovia technického úseku SFZ.Kategória U10 chlapci: Mateo Pajer (ZŠ Spojová, Banská Bystrica)Kategória WU10 dievčatá: Ema Surovčíková (ZŠ J.G. Tajovského, Senec)Kategória U13 chlapci: Maxim Pavlík (ZŠ L. Novomeského, Trenčín)Kategória WU13 dievčatá: Michaela Baňacká (ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou)Foto: SFZKategória žiaci U15: Šimon Ševčík (FC Spartak Trnava)Kategória žiačky WU15: Simona Amrichová (FC Spartak Trnava)Ceny pre najlepších mládežníckych trénerov prevzali aj tento rok kormidelníci, ktorí priviedli svoje mužstvá v danej sezóne k majstrovským titulom. Zástupcovia technického úseku Slovenského futbalového zväzu tak udelili cenu pre najlepšieho trénera piatim trénerom mládežníckych šampiónov a trénerke majstrovského tímu ženskej ligy 2023/24.Foto: SFZKategória žiaci U15: Jaroslav Kolbas (FC Košice)Kategória mladší dorast U17: Patrik Malý (FC Spartak Trnava)Kategória starší dorast U19: Marek Ďanovský (AS Trenčín)Kategória žiačky WU15: Róbert Halada (FC Spartak Trnava)Kategória juniorky WU19: Luděk Kracl (FC Tatran Prešov)Kategória ženy: Iveta Neveďalová (Spartak Myjava)O najlepších rozhodcoch Bratislavského futbalového zväzu, Západoslovenského futbalového zväzu, Stredoslovenského zväzu a Východoslovenského zväzu sezóny 2023/24, rozhodli komisie rozhodcov jednotlivých regionálnych futbalových zväzov.BFZ: Radovan AntožiZsFZ: Martin SlatárovičSsFZ: Dávid KrškoVsFZ: René GrichFoto: SFZNajväčšiu pozornosť pútajú od nepamäti kanonieri. Práve strelci gólov zhmotňujú prácu celého mužstva a majú na kopačkách pomyselné závažia, ktoré na miskách váh rozhodujú o víťazstvách a prehrách svojich mužstiev. Vďaka Informačnému systému slovenského futbalu (ISSF), dokážu zástupcovia SFZ spočítať všetky presné zásahy do čierneho vo všetkých súťažiach v rámci SR a určiť najlepšieho kanoniera v seniorských i juniorských kategórii mužov a žien.Klub: TJ Družstevník ObyceSúťaž: VIII. Liga – B – ObFZ NRPočet dosiahnutých gólov: 72Klub: Spartak MyjavaSúťaž: Demišport ligaPočet dosiahnutých gólov: 45Kluby: 1. FC Roma Zlaté Klasy / ŠK 1923 GabčíkovoSúťaže: Prípravka U11 KUKKONIA LIGA / Majstrovstvá regiónu - IV. liga HUMMEL ZsFZPočet dosiahnutých gólov: 164Klub: FC Spartak TrnavaSúťaž: I. LŽ WU15Počet dosiahnutých gólov: 107Foto: SFZPo minuloročnej premiére si aj tentoraz prevzali ocenenia najlepšie amatérske kluby v jednotlivých regiónoch za sezónu 2023/24.BFZ: PŠC PezinokZsFZ: FK BelušaSsFZ: TJ Tatran Krásno nad KysucouVsFZ: PWG Sokol ĽuboticePozostáva výlučne z hráčok najvyššej slovenskej domácej súťaže. O výsledkoch ankety rozhodli tréneri prvoligových klubov, hlavní tréneri ženských mládežníckych reprezentačných výberov SR, hlavný tréner ženskej futbalovej reprezentácie SR a zástupcovia technického úseku SFZ.Hlasujúci vypĺňali anketové lístky s menami 11 slovenských ligových futbalistiek podľa stanovených postov. V ženskej ligovej 11-ke má zastúpenie 5 ligových klubov. Najpočetnejšie zastúpenie má Spartak Myjava (5 hráčok), FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok (2 hráčky), FC Tatran Prešov a AS Trenčín (1 hráčka).Šesť hráčok obhájilo svoje miesto z minulého roka (Soňa Servátková, Viktória Čeriová, Laura Retkesová, Sára Straková, Darina Hrúziková, Andrea Bogorová). Päť hráčok si pripísalo premiérové umiestnenie v elitnej jedenástke (Viktória Opalková, Zuzana Nina Nárožná, Jana Jusková, Dominika Kucharčíková, Victoria Havalec).Foto: SFZBRANKÁRKA: Viktória Opalková (Spartak Myjava)OBRANKYNE: Soňa Servátková (FC Spartak Trnava), Viktória Čeriová (FC Spartak Trnava), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Janka Jusková (FC Tatran Prešov)STREDOPOLIARKY: Laura Retkesová (Spartak Myjava), Sára Straková (AS Trenčín), Dominika Kucharčíková (Spartak Myjava)ÚTOČNÍČKY: Darina Hrúziková (MFK Ružomberok), Victoria Havalec (MFK Ružomberok), Andrea Bogorová (Spartak Myjava)Foto: SFZPrestížne ocenenia si prevzali štyria víťazi ankiet Futbalista a Futbalistka roka 2024 do 17 rokov a do 19 rokov. Matilda Sluková, Darina Hrúziková a Maxim Mateáš si prevzali ocenenia v Šamoríne osobne, Leo Sauer pre klubové povinnosti do Šamorína nepricestoval, víťaznú trofej prevzala mama, pani Gabriela Sauerová.Leo Sauer ako prvý hráč v histórii ankety dokázal získať trikrát v rade titul mládežníckeho Futbalistu roka. V roku 2022 bol najlepším hráčom do 17 rokov, v rokoch 2023 a 2024 sa stal víťazom ankety Futbalista roka do 19 rokov. V roku 2024 si pripísal na konto tiež prvý reprezentačný štart, stal sa najmladším hráčom v histórii slovenskej futbalovej reprezentácie a triumfoval tiež v ankete o Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu SR do 21 rokov.Futbalistka roka do 17 rokov: Matilda Sluková (1. FC Slovácko)Futbalistka roka do 19 rokov: Darina Hrúziková (MFK Ružomberok / 1. FC Slovácko)Futbalista roka do 17 rokov: Maxim Mateáš (ŠK Slovan Bratislava)Futbalista roka do 19 rokov: Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam / NAC Breda)