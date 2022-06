Gravenberch z Ajaxu by mal s Bayernom podpísať päťročný kontrakt

Mníchov 11. júna (TASR) - Holandský futbalový reprezentant Ryan Gravenberch je blízko k prestupu z Ajaxu Amsterdam do Bayernu Mníchov. V sobotu priletel do bavorskej metropoly, kde by mal po absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať s nemeckým šampiónom päťročný kontrakt.



"Som šťastný, že som tu v Mníchove. Bayern je veľký klub a očakávam, že bude bojovať o významné trofeje," povedal pre nemecké médiá 20-ročný stredopoliar. Odchovanec Ajaxu má na konte 10 štartov v holandskom národnom tíme. Bayern by mal za jeho príchod zaplatiť 19 miliónov eur, suma môže ešte narásť na základe dohodnutých výkonnostných bonusov.



Mníchovský klub už skompletizoval prestup pravého obrancu Noussaira Mazraouiho z Ajaxu, informovala agentúra DPA.