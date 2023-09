Gray prestúpil z Evertonu do saudskoarabského Al-Ittifák

Liverpool 7. septembra (TASR) - Jamajský futbalový reprezentant Demarai Gray prestúpil z Evertonu do Al-Ittifáku. So saudskoarabským klubom podpísal štvorročnú zmluvu, prestupovú čiastku nezverejnili.



Dvadsaťsedemročný krídelník zmenil pôsobisko v záverečný deň prestupového obdobia v Saudskej Arábii. V Al-Ittifáku budú jeho spoluhráčmi aj francúzsky útočník Moussa Dembele, anglický stredopoliar Jordan Henderson, Holanďan Georginio Wijnaldum, Švéd Robin Quaison či Brazílčania Vitinho a Paulo Victor. Mužstvo trénuje bývalý anglický reprezentant Steven Gerrard.



Gray prišiel do Evertonu v roku 2021 z Bayeru Leverkusen, za klub Premier League nastúpil v 75 zápasoch vo všetkých súťažiach a strelil dvanásť gólov. Informovala o tom agentúra AP.