Grealish chce s Manchestrom City vyhrávať trofeje

Londýn 9. augusta (TASR) - Stredopoliar Jack Grealish si užíva fakt, že jeho prestup do Manchestru City bol najdrahší v histórii najvyššej anglickej futbalovej súťaže. S úradujúcim majstrom Premier League má najvyššie ambície, rád by s ním získal čo najviac trofejí vrátane Ligy majstrov.



Manchester City za neho zaplatil Aston Ville rekordných 117,5 milióna eur (100 miliónov libier). Dvadsaťpäťročný anglický reprezentant podpísal so "Citizens" šesťročnú zmluvu. "Páči sa mi, že mám nálepku najdrahšieho anglického hráča. Znamená pre mňa veľa, že bol klub ochotný vynaložiť takú vysokú sumu. Napĺňa ma to sebavedomím, zároveň však dúfam, že sa mi podarí oplatiť to výkonmi na ihrisku. Chcel by som prispieť k zisku čo najväčšieho počtu trofejí," povedal Grealish na pondelkovej tlačovej konferencii.



Hráča, ktorý pôsobil v Aston Ville od svojich šiestich rokov, posunie prestup na Etihad Stadium výrazne vpred. S klubom si zahrá Ligu majstrov a v každej súťaži bude útočiť na najvyššie méty. Do tejto chvíle bol v najvyššej anglickej súťaži rekordný prestup Paula Pogbu, ktorý v roku 2016 prišiel z Juventusu do Manchestru United za 105 miliónov eur (89 miliónov libier).