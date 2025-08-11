Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Grealish je blízko k odchodu z Manchestru City

Na snímke Jack Grealish. Foto: TASR/AP

Grealish by mal čoskoro absolvovať lekársku prehliadku v novom pôsobisku, po ktorej oba kluby definitívne uzavrú transfer.

Liverpool 11. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Everton FC je blízko k získaniu krídelníka Jacka Grealisha na celosezónne hosťovanie z Manchestru City. Súčasťou dohody bude aj opcia na jeho trvalý prestup za 50 miliónov libier (vyše 57 miliónov eur).

Grealish by mal čoskoro absolvovať lekársku prehliadku v novom pôsobisku, po ktorej oba kluby definitívne uzavrú transfer. Skúsený ofenzívny stredopoliar podľa britských médií stratil dôveru trénera Manchestru City Pepa Guardiolu. Zároveň má však ambíciu udržať si miesto v kádri anglickej reprezentácie a chcel si čo najskôr nájsť nové pôsobisko.

V uplynulej sezóne 2024/2025 nastúpil na 20 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Vo farbách Manchestru City pôsobil od roku 2021, keď prišiel z materskej Aston Villy. V drese Evertonu by mohol debutovať 18. augusta v 1. kole Premier League proti Leedsu.
