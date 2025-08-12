< sekcia Šport
Grealish na hosťovanie do Evertonu: Fanúšikovia ma zaplavili správami
Na drese bude 29-ročný krídelník nosiť číslo 18.
Autor TASR
Liverpool 12. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Everton FC získal krídelníka Jacka Grealisha na celosezónne hosťovanie z Manchestru City. Súčasťou dohody je aj opcia na jeho trvalý prestup za 50 miliónov libier (vyše 57 miliónov eur).
Grealish podľa britských médií stratil dôveru trénera Manchestru City Pepa Guardiolu. Zároveň má však ambíciu udržať si miesto v kádri anglickej reprezentácie a chcel si čo najskôr nájsť nové pôsobisko. V uplynulej sezóne 2024/2025 nastúpil na 20 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Vo farbách Manchestru City pôsobil od roku 2021, keď prišiel z materskej Aston Villy. V drese Evertonu môže debutovať 18. augusta v 1. kole Premier League proti Leedsu.
„Akonáhle som sa porozprával s trénerom, vedel som, že to je jediné miesto, kam chcem ísť. Fanúšikovia Evertonu ma na sociálnych sieťach zaplavili správami, čo je ďalší dôvod, prečo som si vybral Everton,“ uviedol Grealish pre klubový web „Toffees“.
Na drese bude 29-ročný krídelník nosiť číslo 18. „Mám na to dôvod, moji obľúbení anglickí hráči boli Wayne Rooney a Paul Gascoigne, ktorí toto číslo nosili. Akonáhle sa hosťovanie zrealizovalo, zisťoval som, či je číslo 18 voľné. Rozprával som sa o tom aj s Wayneom, takže dúfam, že aj on je šťastný,“ reagoval Grealish.
Everton tak získal minimálne na rok posilu do ofenzívy, ktorá má pomôcť skúsenosťami a túžbou vypýtať si pozvánku do národného tímu. „Vítame Jacka v Evertone a sme šťastní, že ho máme na palube. Myslím si, že ho získavame v správny čas, pretože je skúsený, rozumie lige a sme si vedomí kvality, ktorú dokáže ukázať. Viem, že sa chce dostať do reprezentácie, takže snáď mu pomôžeme dosiahnuť tento cieľ,“ vyjadril sa tréner Evertonu David Moyes.
