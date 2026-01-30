< sekcia Šport
Grealish zrejme vynechá zvyšok sezóny, jeho účasť na MS je ohrozená
Grealish odohral svoj nateraz posledný zápas za Anglicko v októbri 2024 proti Fínsku, no jeho výkony v drese klubu z Liverpoolu ho vrátili do boja o miesto na majstrovstvách sveta.
Autor TASR
Londýn 30. januára (TASR) - Anglický futbalista Jack Grealish s vysokou pravdepodobnosťou vynechá zvyšok sezóny po zlomenine chodidla, ktorá vážne spochybňuje jeho šance na účasť na tohtoročných majstrovstvách sveta.
Tridsaťročný krídelník, ktorý v Evertone hosťuje z Manchestru City, bude pravdepodobne musieť podstúpiť operáciu po tom, čo utrpel únavovú zlomeninu vo víťaznom zápase proti Aston Ville (1:0) 18. januára. „Myslíme si, že bude pravdepodobne potrebovať operáciu. Ešte to nie je stopercentne potvrdené, ale s vysokou pravdepodobnosťou ho to vyradí do konca sezóny. Je to veľké sklamanie pre hráča, pre klub aj pre nás všetkých. Je pre nás nesmierne dôležitý, má veľkú osobnosť a obrovské skúsenosti. Bude nám chýbať. Urobil pre nás veľa skvelých vecí,“ citovala agentúra AFP piatkové vyjadrenie trénera „karameliek“ Davida Moyesa.
Grealish odohral svoj nateraz posledný zápas za Anglicko v októbri 2024 proti Fínsku, no jeho výkony v drese klubu z Liverpoolu ho vrátili do boja o miesto na majstrovstvách sveta. Tréner „troch levov“ Thomas Tuchel s ním po novembrovom víťazstve Evertonu na pôde Manchestru United dokonca osobne hovoril. Teraz je však nepravdepodobné, že by sa Grealish stihol dať zdravotne do poriadku pred turnajom, ktorý sa začne 11. júna v USA, Kanade a Mexiku.
Rodák z Birminghamu a odchovanec Aston Villy v drese Evertonu herne ožil, keď v 20 zápasoch Premier League zaznamenal dva góly a šesť asistencií. Po nevydarenom období v Manchestri City, keď vypadol z priazne trénera Pepa Guardiolu, sa zdalo, že sa opäť blíži k vrcholnej forme.
Tridsaťročný krídelník, ktorý v Evertone hosťuje z Manchestru City, bude pravdepodobne musieť podstúpiť operáciu po tom, čo utrpel únavovú zlomeninu vo víťaznom zápase proti Aston Ville (1:0) 18. januára. „Myslíme si, že bude pravdepodobne potrebovať operáciu. Ešte to nie je stopercentne potvrdené, ale s vysokou pravdepodobnosťou ho to vyradí do konca sezóny. Je to veľké sklamanie pre hráča, pre klub aj pre nás všetkých. Je pre nás nesmierne dôležitý, má veľkú osobnosť a obrovské skúsenosti. Bude nám chýbať. Urobil pre nás veľa skvelých vecí,“ citovala agentúra AFP piatkové vyjadrenie trénera „karameliek“ Davida Moyesa.
Grealish odohral svoj nateraz posledný zápas za Anglicko v októbri 2024 proti Fínsku, no jeho výkony v drese klubu z Liverpoolu ho vrátili do boja o miesto na majstrovstvách sveta. Tréner „troch levov“ Thomas Tuchel s ním po novembrovom víťazstve Evertonu na pôde Manchestru United dokonca osobne hovoril. Teraz je však nepravdepodobné, že by sa Grealish stihol dať zdravotne do poriadku pred turnajom, ktorý sa začne 11. júna v USA, Kanade a Mexiku.
Rodák z Birminghamu a odchovanec Aston Villy v drese Evertonu herne ožil, keď v 20 zápasoch Premier League zaznamenal dva góly a šesť asistencií. Po nevydarenom období v Manchestri City, keď vypadol z priazne trénera Pepa Guardiolu, sa zdalo, že sa opäť blíži k vrcholnej forme.