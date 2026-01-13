Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Gréci deklasovali Slovinsko 23:8 a vedú B-skupinu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Gréci s plným počtom bodov vedú B-skupinu o skóre pred Chorvátmi

Autor TASR
Belehrad 13. januára (TASR) - Grécki vodní pólisti si na ME v Belehrade pripísali druhé víťazstvo. V utorkovom stretnutí deklasovali Slovincov 23:8 a s plným počtom bodov vedú B-skupinu o skóre pred Chorvátmi. Tí si poradili s Gruzíncami 18:7 a majú už takisto istý postup do nadstavbovej časti. Do nej sa prebojujú prvé tri tímy z každej skupiny, mužstvá na štvrtých priečkach budú bojovať o 13.-16. miesto.



ME v Belehrade


B-skupina:

Gruzínsko - Chorvátsko 7:18 (2:3, 0:4, 2:5, 3:6)

Slovinsko - Grécko 8:23 (2:7, 1:5, 2:7, 3:4)



tabuľka:

1. Grécko 2 2 0 43:14 6*

2. Chorvátsko 2 2 0 38:11 6*

3. Gruzínsko 2 0 2 13:38 0

4. Slovinsko 2 0 2 12:43 0

*postup do nadstavbovej časti
