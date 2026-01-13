< sekcia Šport
Gréci deklasovali Slovinsko 23:8 a vedú B-skupinu
Gréci s plným počtom bodov vedú B-skupinu o skóre pred Chorvátmi
Autor TASR
Belehrad 13. januára (TASR) - Grécki vodní pólisti si na ME v Belehrade pripísali druhé víťazstvo. V utorkovom stretnutí deklasovali Slovincov 23:8 a s plným počtom bodov vedú B-skupinu o skóre pred Chorvátmi. Tí si poradili s Gruzíncami 18:7 a majú už takisto istý postup do nadstavbovej časti. Do nej sa prebojujú prvé tri tímy z každej skupiny, mužstvá na štvrtých priečkach budú bojovať o 13.-16. miesto.
ME v Belehrade
B-skupina:
Gruzínsko - Chorvátsko 7:18 (2:3, 0:4, 2:5, 3:6)
Slovinsko - Grécko 8:23 (2:7, 1:5, 2:7, 3:4)
tabuľka:
1. Grécko 2 2 0 43:14 6*
2. Chorvátsko 2 2 0 38:11 6*
3. Gruzínsko 2 0 2 13:38 0
4. Slovinsko 2 0 2 12:43 0
*postup do nadstavbovej časti
