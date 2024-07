Gréci do finále, Slovincom sa sen o Paríži rozplynul

Olympijská kvalifikácia, muži

1. turnaj (Valencia/Šp.):



semifinále

Bahamy - Libanon 89:72 (50:36)



2. turnaj (Riga/Lot.):



semifinále

Brazília - Filipíny 71:60 (27:33)



3. turnaj (Pireus/Gr.):



semifinále

Grécko - Slovinsko 96:68 (47:33)

Valencia/Riga/Pireus 6. júla (TASR) - Grécki basketbalisti sa udržali v hre o postup na OH 2024 v Paríži. Na turnaji olympijskej kvalifikácie v Pireu sa prebojovali do finále, keď si v sobotňajšom semifinálovom stretnutí poradili so Slovinskom 96:68.Jannis Antetokunmpo prispel k víťazstvu domáceho tímu 13 bodmi, Thomas Walkup ich zaznamenal 19. Pre Slovincov sa sen o Paríži rozplynul, nestačilo im ani 21 bodov Luku Dončiča, lídra finalistu NBA Dallasu Mavericks.Na každom zo štyroch kvalifikačných turnajov štartuje šesť tímov rozdelených do dvoch základných skupín. Do semifinále postúpili prvé dva tímy z každej skupiny, miestenku do Paríža si zabezpečí iba celkový víťaz. Štyria víťazi sa pripoja k ôsmim tímom, ktoré sa už na OH kvalifikovali. Sú nimi USA, Francúzsko, Kanada, Austrália, Južný Sudán, Japonsko, Srbsko a Nemecko.