Gréci v C-skupine podľahli Bosne a Hercegovine 77:80
Gréci nechali odpočívať svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa a napriek prehre nestratili šancu na prvú priečku v skupine.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. septembra (TASR) - Grécki basketbalisti si vo svojom štvrtom stretnutí na európskom šampionáte pripísali prvú prehru. V utorkovom stretnutí C-skupiny podľahli v cyperskom Limassole Bosne a Hercegovine 77:80.
Gréci nechali odpočívať svoju hlavnú hviezdu Jannisa Antetokunmpa a napriek prehre nestratili šancu na prvú priečku v skupine. V priamom súboji o ňu budú hrať proti Španielsku.
Po dvoch prehrách v úvodných dvoch dueloch nebudú napokon v osemfinále chýbať ani Slovinci s hviezdnym Lukom Dončičom. V „déčku“ v Katoviciach zvládli súboj s Islandom 92:89. Rozohrávač Los Angeles Lakers si pripísal 26 bodov.
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Cyprus - Gruzínsko 61:93 (26:43)
najviac bodov: Willis 19, Tigkas 11, Simidzis 9 - Šengelija 27, Bitadze 21 (13 doskokov), Sanadze 10
Grécko - Bosna a Hercegovina 77:80 (38:44)
najviac bodov: Slukas 15, Dorsey 14, Papanikolau 11 - Nurkič (10 doskokov) a Roberson po 18, Atič 14
D-skupina (Katovice/Poľ.):
Island - Slovinsko 79:87 (35:36)
najviac bodov: Hermannsson 22, Gudmundsson, Hlinason (14 doskokov) a Pálsson po 11 - Dončič 26, Nikolič 17, Radovič 9
Belgicko - Izrael 89:92 (36:51)
najviac bodov: Lecomte 15, Schwartz a Vanwijn (11 doskokov) po 14 - Avdija 22, Sorkin 18, Ginat 13 (13 doskokov)
