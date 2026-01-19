< sekcia Šport
Gréci zdolali Taliansko 15:13 a zaistili si semifinále
Do najlepšej štvorky postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšnú štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie (o 5.-11. miesto).
Autor TASR
Belehrad 19. januára (TASR) - Vodní pólisti Grécka zvíťazili v pondelkovom zápase na ME v Belehrade nad Talianskom 15:13 a s plným počtom bodov vedú tabuľku F-skupiny. Majú tak už istotu účasti v semifinále. Vo večernom stretnutí Chorváti deklasovali Turecko 22:9 a udržali si druhú priečku, o skóre pred Talianmi, s ktorými sa v stredu pobijú o druhú semifinálovú miestenku. Do najlepšej štvorky postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšnú štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie (o 5.-11. miesto).
ME vo vodnom póle v Belehrade
hlavná fáza - F-skupina:
Gruzínsko - Rumunsko 10:15 (2:2, 4:4, 1:2, 3:7)
Grécko - Taliansko 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6)
Chorvátsko - Turecko 22:9 (6:1, 5:2, 6:4, 5:2)
tabuľka:
1. Grécko 4 4 0 0 0 66:37 12*
2. Chorvátsko 4 3 0 0 1 67:36 9
3. Taliansko 4 3 0 0 1 68:43 9
4. Rumunsko 4 2 0 0 2 50:66 6
5. Gruzínsko 4 0 0 0 4 37:69 0
6. Turecko 4 0 0 0 4 44:81 0
*-postup do semifinále
hlavná fáza - F-skupina:
Gruzínsko - Rumunsko 10:15 (2:2, 4:4, 1:2, 3:7)
Grécko - Taliansko 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6)
Chorvátsko - Turecko 22:9 (6:1, 5:2, 6:4, 5:2)
tabuľka:
1. Grécko 4 4 0 0 0 66:37 12*
2. Chorvátsko 4 3 0 0 1 67:36 9
3. Taliansko 4 3 0 0 1 68:43 9
4. Rumunsko 4 2 0 0 2 50:66 6
5. Gruzínsko 4 0 0 0 4 37:69 0
6. Turecko 4 0 0 0 4 44:81 0
*-postup do semifinále