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Grécka 21-ka postúpila na ME 2027, Island zdolala v rozstrele z 11 m
V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil 1:1. V prvom zápase sa zrodila remíza 1:1.
Autor TASR
Atény 16. novembra (TASR) - Grécki futbaloví reprezentanti do 21 rokov postúpili na ME 2027. V barážovej odvete zvíťazili na domácej pôde nad Islandom 5:4 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil 1:1. V prvom zápase sa zrodila remíza 1:1.
baráž ME 2027 hráčov do 21 rokov
odvetný zápas:
Grécko - Island 1:1 (1:1, 0:0), 5:4 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, Grécko postúpilo na ME 2027/
odvetný zápas:
Grécko - Island 1:1 (1:1, 0:0), 5:4 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 1:1, Grécko postúpilo na ME 2027/