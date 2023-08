Takmer sto chorvátskych fanúšikov čelí v Grécku vážnym obvineniam

Atény 9. augusta (TASR) - Takmer sto chorvátskych futbalových fanúšikov sa v stredu postavilo pred súd v Aténach, aby čelilo obvineniam zo závažných trestných činov vrátane vraždy a členstva v zločineckej organizácii. Všetci mali byť zapletení do násilností pred plánovaným duelom Ligy majstrov na ihrisku AEK Atény s Dinamom Záhreb. Tie mali za následok smrť 29-ročného gréckeho fanúšika a viacero zranených. UEFA preto utorňajší zápas odložila, obe stretnutia 3. predkola by mali kluby odohrať na budúci týždeň. Informovala agentúra AP.



Sudca vzniesol všeobecné obvinenia voči všetkým 103 podozrivým, vrátane 97 z Chorvátska. Na videozázname z útoku vidieť desiatky mladých ľudí s pálkami a železnými tyčami, ktorí bežali okolo štadióna. Desať ľudí bolo zranených a štyria sú stále hospitalizovaní. Obvinenia sa týkajú aj nezákonného držania a používania výbušného materiálu. Tie, ktoré súvisia s vraždou, pravdepodobne v priebehu vyšetrovania u väčšiny obvinených stiahnu.



Piatich občanov Chorvátska zadržali v stredu v prístavnom meste Igoumenitsa, keď sa snažili nastúpiť na trajekt do Talianska. Obhajovali sa tým, že boli v Grécku na dovolenke, ale nepredložili dôkazy o svojom pobyte v krajine a nemali pri sebe ani žiadnu batožinu. Transportovali ich do Atén, informovala chorvátska agentúra HINA. Zároveň mali všetkým odobrať vzorky DNA v snahe nájsť páchateľa smrteľného útoku. Šiesteho zatkli v autobuse, ktorý smeroval do Albánska. Približne 50 priaznivcov z tvrdého jadra Dinama má byť podľa gréckych médií stále na úteku.



Nepokoje vypukli v pondelok v okolí štadióna AEK Atény, keď fanúšikovia Dinama zaútočili na domácich a spôsobili aj značné majetkové škody. Grécka polícia pritom predtým dostala upozornenie, že v súvislosti s duelom v Aténach môže prísť k incidentom zo strany chorvátskych výtržníkov. Napriek tomu nezabránila ich vstupu na územie krajiny a zábery na sociálnych sieťach ukazovali konvoje chorvátskych áut, smerujúcich na začiatku týždňa do gréckej metropoly.



Grécky minister pre verejný poriadok Giannis Oikonomou uviedol, že tamojšia polícia urobila "tragické chyby“, keď nedokázala na hraniciach a diaľničných úsekoch zastaviť chorvátskych priaznivcov a nedostatočne reagovala na informácie o možných incidentoch. Suspendoval preto siedmich vysokopostavených policajtov až do vyšetrenia prípadu, odmietol však výzvy opozičných strán na odstúpenie. Chorvátska vláda i funkcionári Dinama Záhreb ostro odsúdili útoky v Aténach. Starostovia Atén a Záhrebu Kostas Bakoyannis a Tomislav Tomaševič v spoločnom vyhlásení apelovali na pokoj a nenásilie.



Pred štadiónom AEK medzitým vzniklo pietne miesto na počesť 29-ročného Michalisa Katsourisa, ktorý pri fanúšikovských stretoch prišiel po bodných zraneniach o život. Aténsky klub zároveň vyzval UEFA, aby na Dinamo uvalila "okamžitý a prísny trest“ a vyjadril sklamanie z toho, že by sa na budúci týždeň mal odohrať duel v Záhrebe. "Ako by bolo možné, aby AEK po brutálnej vražde Michalisa gangom zlomyseľných zločincov z Chorvátska nastúpil na trávnik a odohral zápas proti tomuto tímu. Bude niekto z jeho vrahov na tribúne?," citovala agentúra AP zo stanoviska AEK Atény. V Záhrebe by sa mal prvý duel podľa nariadenia UEFA odohrať v utorok 15. augusta, odveta v Aténach potom v sobotu 19. augusta.



Ultras skupina priaznivcov Dinama pod názvom Bad Blue Boys (BBB) je v Chorvátsku dlhodobo spájaná s krajnou pravicou a nacionalistickými prejavmi, kým fanúšikovia AEK sú v Európe známi ľavicovými a antifašistickými postojmi.