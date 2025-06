Grécka vláda pozastavila finále medzi Panathinaikosom a Olympiakosom

Atény 2. júna (TASR) - Grécka vláda v pondelok pozastavila finálovú sériu tamojšej basketbalovej ligy medzi klubmi Panathinaikos a Olympiakos po potýčkach na palubovke medzi oboma tímami. Olympiakos vyhral v nedeľu 91:83, čím vyrovnal stav série na tri víťazné stretnutia na 1:1. Tretí zápas, naplánovaný na stredu, odložili.



Majitelia oboch klubov boli predvolaní na stretnutie s ministrom športu. „Požiadame ich, aby poskytli jasné záruky, že táto situácia bude vyriešená. Ak nie, finále bude definitívne zrušené. Takéto prejavy násilia nemožno tolerovať,“ povedal hovorca vlády Pavlos Marinakis.



Oba kluby so sídlom v Aténach majú medzi sebou dlhoročnú rivalitu v basketbale, futbale a iných športoch. K najnovším nepokojom prišlo napriek nedávnym snahám vlády o obmedzenie násilia súvisiaceho so športom, vrátane monitorovacích systémov na štadiónoch a povinného predaja vstupeniek viazaných na preukazy totožnosti.



Nedeľný zápas na štadióne Peace and Friendship Stadium poznačili viaceré incidenty. Majiteľa Panathinaikosu Dimitrisa Giannakopoulosa v polčase vyviedli po hádke s rozhodcami. Hlavného trénera Ergina Atamana vylúčili vo štvrtej štvrtine po tom, ako dostal druhú technickú chybu. Televízne zábery zo zápasu ukázali, ako sa bezpečnostní pracovníci oboch tímov pobili, keď Giannakopoulos odchádzal v napätej atmosfére.



Panathinaikos v stanovisku označil rozhodcov za „hanebných“ a zaujatých voči nim. Spolumajiteľ Olympiakosu Giorgos Angelopoulos kontroval a obvinil Giannakopoulosa z urážlivého správania. „Ten chlap je toxický – je stelesnením násilia. Nemôže naďalej pôsobiť v gréckom športe a správať sa takto. Žiadne ospravedlnenia nebudú akceptované,“ povedal Angelopoulos. Informovala o tom agentúra AP.