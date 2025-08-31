< sekcia Šport
Grécki basketbalisti aj naďalej bez prehry, Slovinci s prvým triumfom
Slovinci zdolali v dueli katovickej D-skupiny Belgičanov 86:69.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Basketbalisti Grécka pokračujú na majstrovstvách Európy aj naďalej bez prehry. Na palubovke v Limassole si poradili s Gruzínskom 94:53. Do zostavy Grékov sa po vynechanom zápase proti Cypru vrátil Jannis Antetokounmpo, v nedeľnom stretnutí bol s 27 bodmi najproduktívnejším hráčom. Grécko je po troch víťazstvách na čele C-skupiny.
Ďalšia hviezda zámorskej NBA Luka Dončič pomohol Slovinsku k prvému triumfu na šampionáte. Slovinci zdolali v dueli katovickej D-skupiny Belgičanov 86:69. Dončič si pripísal 26 bodov, 10 asistencií a 11 doskokov.
Ďalšia hviezda zámorskej NBA Luka Dončič pomohol Slovinsku k prvému triumfu na šampionáte. Slovinci zdolali v dueli katovickej D-skupiny Belgičanov 86:69. Dončič si pripísal 26 bodov, 10 asistencií a 11 doskokov.
ME basketbalistov - výsledky:
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Gruzínsko - Grécko 53:94 (29:46)
najviac bodov: Mamukelašvili 14, Sanadze a Šermadini po 11 - J. Antetokunmpo 27, Mitoglou 17, Dorsey 14
D-skupina (Katowice/Poľ.):
Slovinsko - Belgicko 86:69 (43:31)
najviac bodov: Dončič 26, Prepelič 12, Stergar 9 - Van Vliet 15, Lecomte 13, Mwema 9
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Gruzínsko - Grécko 53:94 (29:46)
najviac bodov: Mamukelašvili 14, Sanadze a Šermadini po 11 - J. Antetokunmpo 27, Mitoglou 17, Dorsey 14
D-skupina (Katowice/Poľ.):
Slovinsko - Belgicko 86:69 (43:31)
najviac bodov: Dončič 26, Prepelič 12, Stergar 9 - Van Vliet 15, Lecomte 13, Mwema 9