Grécko zdolalo Fínsko 92:89 a získalo tretí bronz v histórii
Grécko získalo celkom šiesty cenný kov na európskom šampionáte.
Autor TASR
Riga 14. septembra (TASR) - Grécki basketbalisti si tretíkrát v histórii vybojovali bronzové medaily na majstrovstvách Európy. V nedeľnom zápase o 3. miesto zdolali v lotyšskej Rige hráčov Fínska 92:89. Majstrov Európy z rokov 1987 a 2005 viedol Jannis Antetokunmpo s 30 bodmi, 17 doskokmi a šiestimi asistenciami.
Grécko získalo celkom šiesty cenný kov na európskom šampionáte, v roku 1989 skončilo strieborné po finálovej prehre s Juhosláviou. Bronz si zaistilo ešte v rokoch 1949 a 2009.
ME v basketbale
o 3. miesto:
Grécko - Fínsko 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)
Najviac bodov: Antetokunmpo 30 (17 doskokov), Dorsey 20, Toliopoulos 15 - Markkanen 19 (10 doskokov), Valtonen 18, Nkamhoua 15
