Grécku basketbalovú reprezentáciu posilní na ME aj Antetokounmpo

Atény 22. júla (TASR) - Grécku basketbalovú reprezentáciu posilní na tohtoročných majstrovstvách Európy aj hviezdny Jannis Antetokounmpo. Okrem neho podporia národný tím taktiež jeho brat Thanasis a asistent trénera Josh Oppenheimer. Všetci traja pôsobia v zámorskom klube Milwaukee Bucks.



"Jannis má reprezentáciu veľmi rád. Je to športovec, ktorý miluje Grécko a my chceme zdôrazniť, že s nami bude na majstrovstvách Európy," uviedol prezident Helénskej basketbalovej federácie (EOK) Vangelis Liolios v rozhovore pre miestne médiá.



Antetokounmpo má od roku 2014 na konte 49 zápasov v národnom drese a káder trénera Dimitrisa Itoudisa by mal podporiť aj v kvalifikačných zápasoch na MS proti Srbsku (25. 8.) a Belgicku (28. 8.). Európsky šampionát je na programe od 1. do 18. septembra a hostiť ho budú Nemecko, Taliansko, Česko a Gruzínsko. Informácie priniesla agentúra AFP.