Green chce do Slovana aj ligy priniesť niečo z anglického futbalu

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava spečatil angažovanie anglického útočníka Andreho Greena zo Sheffieldu Wednesday podpisom kontraktu na dva roky s dvojročnou opciou. Pre 23-ročného krídelníka je to prvý angažmán mimo Britských ostrovov.



"Som veľmi šťastný, že som sa stal hráčom Slovana Bratislava. Prvá návšteva štadióna na Tehelnom poli mi vyrazila dych. Je vidno, že štadión je úplne nový, a na najvyššej úrovni. Skutočne sa už neviem dočkať, keď na ňom budem prvýkrát hrať. Teším sa aj na fanúšikov a zvlášť na európske či derby zápasy, atmosféra je tu predsa len trochu iná než v Anglicku. Verím, že naši fanúšikovia v čo najväčšom počte prídu aj na odvetu s Olympiakosom," povedal Green pre klubový web "belasých".



Green v kategóriách do 16 až 20 rokov reprezentoval Anglicko. Je odchovancom Aston Villy, kde si vyskúšal Premier League, a materskému klubu na jar 2019 pomohol k návratu medzi elitu. V Championship hral za Portsmouth, Preston, Charlton či Sheffield Wednesday. "Odchod do inej krajiny je prirodzenou súčasťou futbalu. Asi sa raz malo stať, že odídem z Britských ostrovov, a skúsim futbal inde. Slovan vnímam ako veľký a správny krok pre svoju kariéru. Stopercentne najväčšou motiváciou bola možnosť hrať pravidelne o trofeje a v Európe. Som presvedčený, že klub môže ešte rásť, a ak k tomu prispejem, budem hrdý a šťastný," uviedol krídelník a pripojil krátku charakteristiku svojho herného štýlu: "Som krídelník, môžem hrať na ľavej i pravej strane. Chcem so sebou priniesť anglický štýl futbalu, energiu, fyzickú stránku, otváranie ihriska. Akonáhle som na lopte, snažím sa urobiť niečo, po čom budú ľudia od radosti vstávať zo sedadiel. Samozrejme, nedá sa to pri každej akcii, no chcem pomôcť tímu a potešiť ľudí. Premier League je nesmierne ťažká a náročná súťaž. Chcem sem priniesť niečo z anglického futbalu a taktiež očakávam, že slovenský futbal ukáže niečo nové mne. Teším sa na túto skúsenosť. Verím, že do slovenskej ligy prinesiem niečo odlišné."



Green bude v Slovane nosiť dres s číslom 19.