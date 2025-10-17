Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Green súhlasil s predĺžením zmluvy s Milwaukee na štyri roky

Zmluva je v hodnote 45 miliónov dolárov.

Autor TASR
Milwaukee 17. októbra (TASR) - Americký basketbalista AJ Green si svojimi výkonmi v drese Milwaukee Bucks vypýtal novú štvorročnú zmluvu v hodnote 45 miliónov dolárov. Agentúra ProMondo Sports, ktorá Greena zastupuje, oznámila dohodu vo štvrtok prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti. Ako prvá o nej informovala televízia ESPN.

Dvadsaťšesťročný rozohrávač v sezóne 2024/2025 dosiahol v priemere 7,4 bodu, 2,4 doskoku, 1,5 asistencie a 22,7 minúty na zápas v 73 dueloch. Prezentoval sa 42,7-percentnou úspešnosťou streľby za tri body, informovala agentúra AP. Green bol so 155 trojkami tretím najlepším strelcom tímu spoza oblúka a počas päťzápasovej neúspešnej série 1. kola play off proti Indiane Pacers premenil 18 z 35 pokusov za tri body.

Bucks otvoria základnú časť novej sezóny v noci na štvrtok, keď doma privítajú Washington Wizards.
.

