Greenwood odíde z Manchestru: “Vždy vo mne bude časť, ktorá je United”

Manchester 21. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United rozhodol v prípade Masona Greenwooda, ktorého vo februári tohto roku zbavili obvinení z napadnutia a pokusu o znásilnenie. Dvadsaťjedenročný hráč opustí Old Trafford po vzájomnej dohode.



Greenwood naposledy nastúpil v drese "červených diablov" v januári 2022. Hoci prokuratúra voči nemu stiahla obvinenia, v klube ešte prebiehal interný proces. "Všetci zainteresovaní, vrátane Masona, si uvedomujú ťažkosti s obnovením jeho kariéry v Manchestri United. Preto sme sa vzájomne dohodli, že by bolo najvhodnejšie, aby tak urobil mimo Old Traffordu," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.



Anglický útočník je odchovanec United, v klube pôsobí od svojich siedmich rokov. Zmluva mu platí do júna 2025. "Neurobil som veci, z ktorých som bol obvinený, a vo februári som bol zbavený všetkých obvinení. Plne však uznávam, že som vo svojom vzťahu urobil chyby a za situácie, ktoré viedli k príspevku na sociálnych sieťach, beriem svoj diel zodpovednosti. Dnešné rozhodnutie bolo súčasťou procesu spolupráce medzi Manchestrom United, mojou rodinou a mnou. Najlepšie rozhodnutie pre nás všetkých je pokračovať v mojej futbalovej kariére mimo Old Trafford, kde moja prítomnosť nebude pre klub rozptýlenie. Ďakujem klubu za podporu, odkedy som prišiel ako sedemročný. Vždy vo mne bude časť, ktorá je United," uviedol Greenwood.