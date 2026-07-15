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Greenwood prestúpil z Marseille do Fenerbahce za 39 miliónov eur
Dvadsaťštyriročný Greenwood podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na štyri sezóny.
Autor TASR
Istanbul 15. júla (TASR) - Anglický futbalový útočník Mason Greenwood prestúpil z Olympique Marseille do Fenerbahce Istanbul za 39 miliónov eur. V tureckom tíme pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.
Dvadsaťštyriročný Greenwood podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na štyri sezóny. „Je to najväčší klub v Turecku a už sa neviem dočkať, kedy začnem,“ vyhlásil útočník, o ktorého sa zaujímalo aj Atletico Madrid.
Fenerbahce nezískalo domáci titul od roku 2014, zatiaľ čo jeho mestský rival Galatasaray vyhral v tomto období sedem titulov vrátane posledných štyroch.
Greenwood odštartoval kariéru v Manchestri United, no klub ho v roku 2022 suspendoval po tom, čo ho obvinili z napadnutia mladej ženy po zverejnení fotografií a videí na internete. Greenwooda následne obvinili z pokusu o znásilnenie a nátlakového správania, no prípad neskôr stiahli.
Z Manchestru odišiel na hosťovanie do Getafe, kde odohral 36 zápasov, strelil desať gólov a na ďalších šesť prihral. Následne prestúpil za 26 miliónov eur do Marseille. Počas dvoch sezón v jeho farbách nastúpil na 81 duelov, strelil 48 gólov a pridal 17 asistencií. Informovala agentúra AP.
Dvadsaťštyriročný Greenwood podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na štyri sezóny. „Je to najväčší klub v Turecku a už sa neviem dočkať, kedy začnem,“ vyhlásil útočník, o ktorého sa zaujímalo aj Atletico Madrid.
Fenerbahce nezískalo domáci titul od roku 2014, zatiaľ čo jeho mestský rival Galatasaray vyhral v tomto období sedem titulov vrátane posledných štyroch.
Greenwood odštartoval kariéru v Manchestri United, no klub ho v roku 2022 suspendoval po tom, čo ho obvinili z napadnutia mladej ženy po zverejnení fotografií a videí na internete. Greenwooda následne obvinili z pokusu o znásilnenie a nátlakového správania, no prípad neskôr stiahli.
Z Manchestru odišiel na hosťovanie do Getafe, kde odohral 36 zápasov, strelil desať gólov a na ďalších šesť prihral. Následne prestúpil za 26 miliónov eur do Marseille. Počas dvoch sezón v jeho farbách nastúpil na 81 duelov, strelil 48 gólov a pridal 17 asistencií. Informovala agentúra AP.