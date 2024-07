Greenwood zamieril do Olympique Marseille, podpísal päťročnú zmluvu

Marseille 18. júla (TASR) - Anglický futbalista Mason Greenwood bude pokračovať vo svojej kariére vo francúzskej Ligue 1. Dvadsaťdvaročný útočník zamieril do Olympique Marseille, ktorý ho angažoval z Manchestru United a podpísal s ním päťročnú zmluvu.



Odchovanec "červených diablov" čelil od januára 2022 obvineniu z napadnutia a pokusu o znásilnenie, no prokurátori ho o rok neskôr stiahli. Greenwooda klub z Old Traffordu suspendoval a uplynulý ročník strávil na hosťovaní vo španielskom Getafe, v drese ktorého nastrieľal 10 gólov v La Lige. "Masonovi želáme všetko najlepšie v jeho ďalšej kariére," uviedli United na klubovom webe.



Greenwood odohral za Manchester 129 zápasov, v ktorých strelil 35 gólov a pridal 12 asistencií.