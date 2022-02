Greenwooda vypočúvajú v súvislosti s vyhrážaním sa priateľke zabitím

Manchester 1. februára (TASR) - Anglický futbalista Mason Greenwood z Manchestru United zostal aj v utorok v policajnej väzbe po tom, ako miestni vyšetrovatelia dostali viac času na jeho vypočúvanie. Je podozrivý zo znásilnenia a okrem napadnutia svojej priateľky ho najnovšie vypočúvajú aj v súvislosti s vyhrážaním sa zabitím. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia už v nedeľu zareagovala na obvinenia na sociálnych sieťach a 20-ročného stredopoliara zatkla. V ten istý deň ho suspendoval aj jeho klub. "Detektívi dostali viac času na vypočutie muža, ktorý je zadržaný pre podozrenie zo znásilnenia a útoku na ženu. Vyšetrovanie pokračuje a obeti ponúkli špeciálnu pomoc. Žiadame verejnosť, aby sa zdržala akýchkoľvek komentárov či zdieľania obrázkov, ktoré by mohli narušiť právo na súkromie obete," citovala agentúra AP z policajného komuniké.



Modelka Henriet Robsonová zverejnila na sociálnej sieti video, ktoré už nie je dostupné. Podľa britských médií ju zobrazuje s rozbitou spodnou perou a sú na ňom vidieť aj modriny na rôznych častiach Robsonovej tela. Zo zranení v príspevku obvinila práve Greenwooda. Ten do odvolania nemôže hrať zápasy ani trénovať s mužstvom. "Sme si vedomí videí a obvinení, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Hráč Mason Greenwood sa nezapojí do tréningu v klube ani nebude hrať zápasy až do ďalšieho rozhodnutia," cituje TASR z oficiálneho vyhlásenia klubu.