Greguš sa v zámorskej MLS sťahuje zo San Jose do Nashvillu

Nashville 18. marca (TASR) - Slovenský futbalista Ján Greguš zmenil dres v zámorskej Major League Soccer (MLS). Po ročnom pôsobení v San Jose Earthquakes sa na jednu sezónu upísal tímu Nashville SC. Kontrakt do konca roka 2023 obsahuje aj opciu na ďalší rok.



Tridsaťdvaročný stredopoliar pôsobí v MLS od roku 2019, keď z FC Kodaň prestúpil do Minnesoty United. "Tešíme sa, že sa Ján stane členom nášho tímu. Jeho schopnosti tvoriť hru a rozdávať prihrávky v strede poľa z neho robia vítanú posilu," uviedol pre klubovú stránku generálny manažér Nashvillu Mike Jacobs. Novému tímu bol k dispozícii už vo víkendovom dueli na ihrisku New England Revolution. Nashvillu po troch odohratých kolách v novom ročníku patrí s bilanciou 2-1-0 druhá priečka vo Východnej konferencii.



Greguš počas štyroch sezón v zámorskej profilige absolvoval 90 duelov základnej časti, štyri ďalšie pridal v play off za Minnesotu. Zaznamenal spolu tri góly. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 36 štartov. Na klubovej úrovni pôsobil v minulosti aj v FC Nitra, Baníku Ostrava a Jablonci.