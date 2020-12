Gregušova Minnesota postúpila do finále play off Západnej konferencie

play off MLS - semifinále Západnej konferencie:



Sporting Kansas City - Minnesota United 0:3 /J. Greguš (Minnesota) odohral celé stretnutie a dostal ŽK/

Kansas City 4. decembra (TASR) - Futbalisti Minnesoty United sa prebojovali do finále play off Západnej konferencie MLS. V noci na piatok SEČ zvíťazili na trávniku Sportingu Kansas City presvedčivo 3:0 aj vďaka dvom gólom Kevina Molina. Slovenský reprezentačný stredopoliar Ján Greguš odohral za hostí celé stretnutie a videl žltú kartu.Súperom Minnesoty nasadenej ako štvrtej v boji o postup do finále MLS Cupu bude Seattle Sounders, ktorý vyradil FC Dallas 1:0. Finálovú dvojicu Východnej konferencie tvoria New England Revolution a Columbus Crew.