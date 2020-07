Gregušova Minnesota postúpila do štvrťfinále turnaja MLS

Sumáre - osemfinále:



Columbus Crew - Minnesota United 1:1 (0:1), 3:5 v rozstrele z 11 m



Góly: 79. Zardes - 18. Lod



/J. Greguš (Minnesota) odohral celý zápas + v rozstrele premenil svoj pokus/







Portland Timbers - FC Cincinnati 1:1 (0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 67. Niezgoda - 81. Locadia (z 11 m)







štvrťfinálové dvojice:



Philadelphia Union - Sporting Kansas City



New York City - Portland Timbers



Orlando City - Los Angeles FC



San Jose Earthquakes - Minnesota United

Orlando 29. júla (TASR) - Futbalisti Minnesoty United v zostave so slovenským reprezentantom Jánom Gregušom zvíťazili v osemfinále turnaja" na Floride nad Columbusom Crew 5:3 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1. Greguš odohral celý zápas a v penaltovej lotérii premenil v druhej sérii svoj pokus. Minnesota narazí vo štvrťfinále na San Jose Earthquakes, duel je na programe v noci na nedeľu o 2.00 SEČ.Aj v druhom osemfinálovom stretnutí v noci na stredu rozhodli o postupujúcom jedenástky. Portland Timbers po remíze 1:1 zdolal FC Cincinnati v rozstrele 4:2.Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť. Víťaz turnaja" získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.