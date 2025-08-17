Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. august 2025
Greif je už v Lyone, zmluvu by mal podpísať v najbližších hodinách

Na archívnej snímke slovenský brankár Dominik Greif. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Greif opustil Mallorku po štyroch sezónach.

Autor TASR
Lyon 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif by mal v najbližších hodinách podpísať zmluvu s tímom Olympique Lyon. Podľa denníka L'Équipe je už 28-ročný Slovák vo Francúzsku a mal by dostať päťročnú zmluvu.

Po odchode Lucasa Perriho za 16 miliónov eur do Leedsu hľadal Olympique novú brankársku jednotku a rýchlo sa zameral na Greifa z Mallorky. Základná transferová suma štyri milióny eur by mala byť doplnená bonusmi až do výšky 1,25 milióna eur a 10 percentami z kapitálového zisku z prípadného ďalšieho predaja.

Greif opustil Mallorku po štyroch sezónach. Do tímu z Baleárskych ostrovov prišiel v roku 2021 zo Slovana Bratislava, v klube sa stretol aj s krajanom Martinom Valjentom. Dlho bojoval o post brankárskej jednotky RCD, podarilo sa mu to až v minulej sezóne, keď v La Lige odchytal 31 stretnutí. Na Mallorke mal zmluvu platnú do 30. júna 2026. Na konte má aj päť štartov v slovenskej reprezentácii.
